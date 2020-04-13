У православных верующих началась Страстная седмица

Новости Беларуси. У православных 13 апреля началась Страстная седмица. Это последняя неделя Великого поста, которая завершается Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У верующих этот период является самым важным в году. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях, молитвах, без ссор и обид. Ну а накануне часть христиан Беларуси Пасху уже встретила.