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Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны

23 ноября 2020 08:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 23 ноября с докладом министра обороны Виктора Хренина. Об этом сообщает БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в Вооруженных Силах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы уже достаточно времени работаете в должности министра. Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу, каково состояние Вооруженных Сил, какие основные проблемы? 

Еще одной темой встречи Президент обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи. 

Александр Лукашенко:
Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать? 

Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел? 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин

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