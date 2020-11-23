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Моделирование для создания препаратов против коронавируса. Что ещё представит Беларусь на технологическом форуме в Каире?

23 ноября 2020 08:03
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Новости Беларуси. Белорусские инновационные разработки представлены на международном технологическом форуме в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это крупнейшая площадка в области IT для здравоохранения, машиностроительного комплекса, банковских и финансовых услуг, оборонного сектора и безопасности.

Моделирование для создания препаратов против коронавируса. Что ещё представит Беларусь на технологическом форуме в Каире?-1

В 2020 году на выставке представлены более 400 компаний из таких стран, как Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, Южная Корея и других. Участие в церемонии открытия форума принял президент Египта.

Моделирование для создания препаратов против коронавируса. Что ещё представит Беларусь на технологическом форуме в Каире?-4

В экспозиции Made in Belarus продемонстрированы проекты белорусской Академии наук и Министерства образования. В частности, БГУ представляет свои разработки в области медицины. Среди них комплекс программ «Кардиология», математические модели для хирургической практики, компьютерное моделирование для создания препаратов против коронавируса. Свои разработки продемонстрируют также Объединенный институт проблем информатики, Белорусско-российский университет и БГУИР.

Моделирование для создания препаратов против коронавируса. Что ещё представит Беларусь на технологическом форуме в Каире?-7

У белорусской делегации в Каире запланирована обширная переговорная программа. Пройдут встречи с представителями Министерства высшего образования, Академии наук и технологий Египта, Арабской организации индустриализации и Агентства по развитию сектора информационных технологий Египта.

# Государственная инновационная политика # общество # Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси # Фотофакт

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