Моделирование для создания препаратов против коронавируса. Что ещё представит Беларусь на технологическом форуме в Каире?

Новости Беларуси. Белорусские инновационные разработки представлены на международном технологическом форуме в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это крупнейшая площадка в области IT для здравоохранения, машиностроительного комплекса, банковских и финансовых услуг, оборонного сектора и безопасности.

В 2020 году на выставке представлены более 400 компаний из таких стран, как Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, Южная Корея и других. Участие в церемонии открытия форума принял президент Египта.

В экспозиции Made in Belarus продемонстрированы проекты белорусской Академии наук и Министерства образования. В частности, БГУ представляет свои разработки в области медицины. Среди них комплекс программ «Кардиология», математические модели для хирургической практики, компьютерное моделирование для создания препаратов против коронавируса. Свои разработки продемонстрируют также Объединенный институт проблем информатики, Белорусско-российский университет и БГУИР.