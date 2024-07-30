Осуждённый к высшей мере гражданин Германии подал ходатайство о помиловании

Еще один серьезный разговор 30 июля состоялся во Дворце Независимости. В центре внимания главы государства дело Рико Криегера, гражданина Германии, приговоренного в Беларуси к исключительной мере наказания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью Рико Криегера была работа наемником в Украине. Но, чтобы попасть в ряды одного из откликнувшихся на его запрос формирований, кураторы СБУ затребовали пройти так называемую проверку, выполнив конкретные задания. И касались они нашей страны.

Александр Гриб, заместитель начальника управления КГБ:

Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Республики Беларусь. В ходе совещания у Президента были детально доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Президент внимательно заслушал всех лиц, приглашенных на данное мероприятие. С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее: вина Криегера Рико в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания Президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. С учетом тяжести совершенного преступления Минским областным судом Криегер Рико был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни. Сомнений в его виновности не возникало. С учетом того, что Криегер Рико подал ходатайство о помиловании на имя Президента, то данное решение сейчас за Президентом.

Среди тех, кто сегодня был на разговоре с Александром Лукашенко, и адвокат Рико Криегера. После встречи с ним пообщались белорусские журналисты.