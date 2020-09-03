Прямой эфир

Александр Лукашенко принял кадровые решения: назначены председатели КГБ, и.о. КГК и госсекретарь Совбеза

03 сентября 2020 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения, сообщает БЕЛТА.

Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.

Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени – первый заместитель председателя этого ведомства.

Также 3 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский займет место зампредседателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьский район назначен первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.

Сергей Ермолицкий, который до недавнего времени возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, будет руководить Гомельским райисполкомом. А первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел, переведен на место главы Добрушского района.

На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валерий Вакульчик # Иван Тертель # Василий Герасимов # Андрей Барановский # Сергей Довгалёв # Сергей Ермолицкий # Дмитрий Козел # Александр Григоренко

Другие новости рубрики

Все новости
Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи
03 сентября 2020 08:30

Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи

Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»
03 сентября 2020 07:45

Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение
03 сентября 2020 07:29

Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение