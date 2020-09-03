Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»

Новости Беларуси. Агрогородок Дивин готовится к фестивалю тружеников села «Дожинки-2020» в Брестской области. Сейчас в поселке идет масштабное благоустройство. Праздник пройдет 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр агрогородка изменился до неузнаваемости: тротуары, велодорожки, обновленный парк. Для малышей появился детский городок. А школьники получат собственную воркаут площадку. Похорошели фасады зданий. Навели лоск и в самих многоквартирных домах и на частных подворьях. Завершился масштабный ремонт социальных объектов – детского сада и школы. На очереди – больница.

Ольга Пасюк, жительница агрогородка Дивин:

Тротуары сделали. Для школьников это хорошо, когда в школу ходят. Есть дорожка для пешеходов. Красота, такие клумбы. У меня маленький ребенок еще есть, хорошую сделали детскую площадку.

Александр Дейко, заведующий Дивинской участковой больницей:

Выполнен ряд очень значительных, трудоемких и денежных работ, которые мы не могли себе позволить. Заменены тепловые сети на территории больницы, заменены все окна – а эта цифра большая – это порядка 280 окон, заменены двери, отремонтирована крыша.