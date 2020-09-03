Всё для комфортной жизни недалеко от столицы. Генплан Фаниполя вынесен на обсуждение

Новости Беларуси. Генплан Фаниполя вынесли на обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У местных жителей есть возможность внести свои пожелания и коррективы. На орбите Минска этот город-спутник занимает особое место. Он ближе всего расположен к столице. Здесь больше, чем в других городах, строится жилья, которое могут купить минчане, и оно дешевле, чем в столице.

Сегодня в Фаниполе более 16 тысяч жителей, а благодаря новому генплану эта цифра должна возрасти до порядка 30 тысяч. Предусмотрено строительство школ, детских садов, больницы и поликлиники. Все необходимое в шаговой доступности. В планах также внедрение ландшафтных зон. Это позволит решить проблему недостатка зеленых зон.

Валентина Петрова, архитектор архитектурно-планировочной мастерской:

Выделены районы нового жилищного строительства и, соответственно, в каждом из районов выделяются эти социальные гарантированные обслуживания. Если мы посмотрим на первый этап, по улице Зеленой проектируется район многоквартирного жилого строительства, здесь же предусмотрены и школа, и детский сад. То же самое в любом районе. Данный комплект максимально компактен, потому что Фаниполь уже исторически так сложился как город, он зажат между двумя магистралями, даже уже тремя. Задача этого генерального плана – максимально насытить в ограниченной территории. Он линейный, компактный.