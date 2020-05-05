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Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео

05 мая 2020 09:16
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Новости Беларуси. Десантники продолжают своеобразный предпраздничный «парад» необычных поздравлений накануне юбилея Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз они собрали букет гвоздик и добрых пожеланий ветеранам в разных локациях 103-й воздушно-десантной бригады. Завершился необычный флешмоб на площади Победы в Витебске, у Вечного огня. 

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -1

Командование и личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады преклоняется перед вашим подвигом.

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -4

Мы помним ваше мужество, стойкость и отвагу!

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -7

Мы благодарны вам за наше мирное будущее.

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -10

Мы помним, что вы победили.

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -13

Дорогие ветераны, наша с вами страна в надежных руках. С Днем Победы!

Витебские десантники поздравили ветеранов с юбилеем Победы необычным флешмобом. Смотрите видео -16

Беларусь помнит! Беларусь гордится!

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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