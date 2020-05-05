ООН отметит 75-летие Победы торжественным заседанием

Новости мира. ООН проведет торжественное заседание к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш, он рассчитывает на одобрение всеми странами – членами организации соответствующей декларации. В ней будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны.

Всемирная организация также отмечает свое 75-летие. И ее само появление стало возможным лишь благодаря Победе. Генсек подчеркнул, что «не было бы Победы, не было бы и ООН».