ООН отметит 75-летие Победы торжественным заседанием
Новости мира. ООН проведет торжественное заседание к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш, он рассчитывает на одобрение всеми странами – членами организации соответствующей декларации. В ней будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны.
Всемирная организация также отмечает свое 75-летие. И ее само появление стало возможным лишь благодаря Победе. Генсек подчеркнул, что «не было бы Победы, не было бы и ООН».
По его мнению, память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать третьей мировой войны.