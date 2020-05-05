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ООН отметит 75-летие Победы торжественным заседанием

05 мая 2020 08:45
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Новости мира. ООН проведет торжественное заседание к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш, он рассчитывает на одобрение всеми странами – членами организации соответствующей декларации. В ней будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны. 

ООН отметит 75-летие Победы торжественным заседанием-1

Всемирная организация также отмечает свое 75-летие. И ее само появление стало возможным лишь благодаря Победе. Генсек подчеркнул, что «не было бы Победы, не было бы и ООН».

ООН отметит 75-летие Победы торжественным заседанием-4

По его мнению, память о победе над нацизмом должна способствовать приверженности мирового сообщества принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать третьей мировой войны.

# Великая Отечественная война # общество # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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