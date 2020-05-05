Александр Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

Новости Беларуси. Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения.

Президент Беларуси отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам.

Глава государства обратил внимание, что среди преимуществ этого направления – ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.

В целом Александр Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.

Александр Лукашенко:

Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем.

В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.