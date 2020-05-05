Прямой эфир

Александр Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

05 мая 2020 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта.   

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения. 

Президент Беларуси отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта.   

Александр Лукашенко:
Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам. 

Глава государства обратил внимание, что среди преимуществ этого направления – ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность. 

В целом Александр Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире.   

Александр Лукашенко:
Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем.   

В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.    

«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские ученые (читать далее).  

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске проведут санобработку больниц, в которых лечились пациенты с коронавирусом
05 мая 2020 07:32

В Витебске проведут санобработку больниц, в которых лечились пациенты с коронавирусом

«Мы ползали на коленях перед немцами и просили, чтобы не расстреляли нас». Дети вспоминают о войне
05 мая 2020 07:08

«Мы ползали на коленях перед немцами и просили, чтобы не расстреляли нас». Дети вспоминают о войне

5 мая в Беларуси прогнозируется до +20 и дожди
05 мая 2020 06:35

5 мая в Беларуси прогнозируется до +20 и дожди