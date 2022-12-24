Александр Лукашенко прибыл в Россию. Что покажут белорусскому лидеру 24 декабря?

Новости Беларуси. Начался официальный визит Александра Лукашенко в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борт белорусского лидера приземлился около часа назад. 24 декабря в графике Александра Лукашенко посещение центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Ознакомиться с его работой нашего Президента пригласил Владимир Путин.

Сейчас здесь проходят отбор для полета в космос кандидаты от Беларуси. Александру Лукашенко покажут центрифугу, которая позволяет тренировать космонавтов в условиях регулируемых перегрузок. А также продемонстрируют возможности гидролаборатории, оборудованной для проведения испытаний в моделируемой невесомости.