Прямой эфир

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?

24 декабря 2022 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вместо каникул – стройка, производство, сельское хозяйство, интеллектуальный труд, помощь специалистам абсолютно в разных сферах. Речь о бойцах студенческих отрядов. О том, с какими результатами и впечатлениями завершает год активная молодежь Минска, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 25 декабря, в 10:00.  

Чем раньше становишься на профессиональный путь, тем быстрее карьерный рост. Итоги третьего трудового семестра. Каким он был для тысяч ребят?  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-1

Это действительно такой дружеский коллектив, даже, можно сказать, семейный коллектив.  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-4

Почему популярность студенческих отрядов растет небывалыми темпами? И какими качествами нужно обладать, чтобы получить работу?  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-7

Вот там конкурс как раз таки составил 15 человек на место.  

Кто готов предоставлять рабочие места специалистам без опыта? Можно ли доверять современной молодежи?  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-10

Я хочу поблагодарить всех участников движения, потому что они действительно оказали очень большую помощь по самым различным отраслям.  

Работа ради опыта, уникальных возможностей, новых друзей. И не только!  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-13

– Мы получали намного больше, чем вожатые, которые работают на постоянной основе.  
– Без проблем получают и 1 000 рублей, и даже больше.  

Прийти в студотряд и оказаться в профессии надолго!  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-16

Такое внимание, как уделяется студотрядовскому движению именно в нашей стране, я бы сказал, что в принципе не уделяется ни в одном государстве.  

И что с теми, кто не верил в силу сплоченной трудовой молодежи?  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-19

Вы знаете, оппонентов сегодня нет. Все оппоненты уже давно работают в студенческих отрядах.  

«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?-22

О том, почему мы гордимся нашей молодежью. И что дает работа в студенческих отрядах? Смотрите ток-шоу «Большой город». Воскресенье, 25 декабря, 10:00.   

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Екатерина Забенько # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?
24 декабря 2022 08:47

«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?

Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне?
24 декабря 2022 08:42

Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне?

«Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему
24 декабря 2022 08:40

«Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему