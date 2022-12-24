«Получают и 1000 рублей, и даже больше». Каким был студотрядовский семестр для активной молодёжи?

Новости Беларуси. Вместо каникул – стройка, производство, сельское хозяйство, интеллектуальный труд, помощь специалистам абсолютно в разных сферах. Речь о бойцах студенческих отрядов. О том, с какими результатами и впечатлениями завершает год активная молодежь Минска, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 25 декабря, в 10:00. Чем раньше становишься на профессиональный путь, тем быстрее карьерный рост. Итоги третьего трудового семестра. Каким он был для тысяч ребят?

Это действительно такой дружеский коллектив, даже, можно сказать, семейный коллектив.

Почему популярность студенческих отрядов растет небывалыми темпами? И какими качествами нужно обладать, чтобы получить работу?

Вот там конкурс как раз таки составил 15 человек на место. Кто готов предоставлять рабочие места специалистам без опыта? Можно ли доверять современной молодежи?

Я хочу поблагодарить всех участников движения, потому что они действительно оказали очень большую помощь по самым различным отраслям. Работа ради опыта, уникальных возможностей, новых друзей. И не только!

– Мы получали намного больше, чем вожатые, которые работают на постоянной основе.

– Без проблем получают и 1 000 рублей, и даже больше. Прийти в студотряд и оказаться в профессии надолго!

Такое внимание, как уделяется студотрядовскому движению именно в нашей стране, я бы сказал, что в принципе не уделяется ни в одном государстве. И что с теми, кто не верил в силу сплоченной трудовой молодежи?

Вы знаете, оппонентов сегодня нет. Все оппоненты уже давно работают в студенческих отрядах.