«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?

В Беларуси около 5 000 садоводческих товариществ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Большинство из них находится в окрестностях столицы или областных центров. Но товарищество – это не деревня или поселок, несмотря на то, что многие из них застроены по всем правилам.

Сейчас в правительстве обсуждают проект президентского указа «О садоводческих товариществах». Если его примут, дачники смогут переводить свои садовые домики в индивидуальные жилые. Товарищества, в которых большей половине участков дадут новый статус, получат возможность или присоединиться к населенному пункту, или создать собственный.

Сергей Круглый, председатель садового товарищества «Дражня»:

Мы ждем этого нового указа как манну небесную, потому что он дает очень много интересных моментов. Садовое товарищество, здесь у тебя птичьи права, а этот указ дает категорию, что можно будет выкупать эти земли и переводить в другой статус. И мы готовы к этому. Идем планомерными шагами, чтобы увеличить посещаемость наших участков, потому что у нас есть и заброшенные. Председатель добавляет: в СТ хорошие дороги, уличное освещение и все коммуникации. Решается вопрос с оптоволоконным интернетом. В случае принятия законопроекта и официального присоединения к столице городским властям не придется тратиться на инфраструктуру. Все уже сделано.

Виктор Лукашенко, местный житель:

Не хотели бы отсюда куда-то съезжать, потому что здесь хорошая вода, резервные воды Минска, здесь лес, лесопарковая зона, лыжероллерная трасса. Хотелось бы, чтобы это все сохранилось и не пошло ни под какие сносы. «Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему – подробности.

Быть или не быть? Одно время домикам в СТ «Дражня» и правда активно пророчили снос. В последнем генплане столицы о судьбе этого жилого массива черным по белому написано: развитие застройки на территории садоводческого товарищества нужно ограничить, а место зарезервировать «до реализации предложений по размещению многоквартирного жилищного строительства». Каких-то изменений насчет дачной застройки нет и в свежем проекте детального планирования, принятом в феврале 2022 года. Так и живут 400 собственников и боятся, что их однажды попросят на выход. А ведь для многих эта недвижимость – единственная крыша над головой.

Сергей Шуманский:

О том, какое будущее ждет дачников «Дражни», да и весь микрорайон в целом, уже не первый год ходит множество слухов. В планах у градостроителей якобы снос частного сектора, гаражей и общественных объектов. Взамен предлагают построить жилье с магазинами и паркингами, а также храм. Еще говорят, в Дражне не все хорошо с экологией. Там расположены предприятие «Криница», Минский завод игристых вин, фабрика «Слодыч». Неподалеку ТЭЦ-3, «Белкоммунмаш», Моторный и Тракторный заводы. Сейчас вот планируется строительство нового корпуса «Коммунарки». Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне? Читать здесь.