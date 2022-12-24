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«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?

24 декабря 2022 08:47
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В Беларуси около 5 000 садоводческих товариществ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Большинство из них находится в окрестностях столицы или областных центров. Но товарищество – это не деревня или поселок, несмотря на то, что многие из них застроены по всем правилам.  

«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-1

Сейчас в правительстве обсуждают проект президентского указа «О садоводческих товариществах». Если его примут, дачники смогут переводить свои садовые домики в индивидуальные жилые. Товарищества, в которых большей половине участков дадут новый статус, получат возможность или присоединиться к населенному пункту, или создать собственный.  

«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-4

Сергей Круглый, председатель садового товарищества «Дражня»:  
Мы ждем этого нового указа как манну небесную, потому что он дает очень много интересных моментов. Садовое товарищество, здесь у тебя птичьи права, а этот указ дает категорию, что можно будет выкупать эти земли и переводить в другой статус. И мы готовы к этому. Идем планомерными шагами, чтобы увеличить посещаемость наших участков, потому что у нас есть и заброшенные.  

Председатель добавляет: в СТ хорошие дороги, уличное освещение и все коммуникации. Решается вопрос с оптоволоконным интернетом. В случае принятия законопроекта и официального присоединения к столице городским властям не придется тратиться на инфраструктуру. Все уже сделано.  

«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-7

Виктор Лукашенко, местный житель:  
Не хотели бы отсюда куда-то съезжать, потому что здесь хорошая вода, резервные воды Минска, здесь лес, лесопарковая зона, лыжероллерная трасса. Хотелось бы, чтобы это все сохранилось и не пошло ни под какие сносы.  

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«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-10

Быть или не быть? Одно время домикам в СТ «Дражня» и правда активно пророчили снос. В последнем генплане столицы о судьбе этого жилого массива черным по белому написано: развитие застройки на территории садоводческого товарищества нужно ограничить, а место зарезервировать «до реализации предложений по размещению многоквартирного жилищного строительства».  

Каких-то изменений насчет дачной застройки нет и в свежем проекте детального планирования, принятом в феврале 2022 года. Так и живут 400 собственников и боятся, что их однажды попросят на выход. А ведь для многих эта недвижимость – единственная крыша над головой.  

«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-13

Сергей Шуманский:  
О том, какое будущее ждет дачников «Дражни», да и весь микрорайон в целом, уже не первый год ходит множество слухов. В планах у градостроителей якобы снос частного сектора, гаражей и общественных объектов. Взамен предлагают построить жилье с магазинами и паркингами, а также храм.  

Еще говорят, в Дражне не все хорошо с экологией. Там расположены предприятие «Криница», Минский завод игристых вин, фабрика «Слодыч». Неподалеку ТЭЦ-3, «Белкоммунмаш», Моторный и Тракторный заводы. Сейчас вот планируется строительство нового корпуса «Коммунарки».  

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«Мы ждём этого нового указа как манну небесную». Почему члены товарищества хотят перевести садовые дома в жилые?-16

Несмотря на все это, местные довольны и климатом, и жизнью. Питьевая вода к ним поступает из артезианских скважин. С восточной стороны район граничит с большим лесным массивом. Немало зелени и на территории садоводческого товарищества. Местные дачники мечтают только об одном – чтобы их услышали и пошли им навстречу. А пока остается ждать. Запятую в предложении «Снести нельзя оставить» городские власти должны поставить уже в ближайшее время.  

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Сергей Круглый # Виктор Лукашенко # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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