Гендиректор «Коммунарки»: цеху переработки какао-бобов больше 40 лет. Почему хотят построить производство в Дражне?

В Беларуси около 5 000 садоводческих товариществ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Большинство из них находится в окрестностях столицы или областных центров. Но товарищество – это не деревня или поселок, несмотря на то, что многие из них застроены по всем правилам.

Для кондитерской фабрики будущий цех не просто возможность расширить производство, а масштабный инновационный проект по импортозамещению. К слову, не просто прихоть, а необходимость для дальнейшего развития.

Сергей Анюховский, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

На сегодня цех переработки какао-бобов, действующий на «Коммунарке», уже и морально, и физически устарел. Больше 40 лет он используется, и мощность его – всего тонна в час. При том, что мы в сутки производим около 120 тонн, понятно, что нам не хватает сырья собственного и мы вынуждены покупать европейские какао-продукты.

По словам генерального директора кондитерской фабрики, эту инициативу поддержали и власти города, и правительство. Строительный объект пока только проектируется на бумаге, но уже стал яблоком раздора между жильцами и городскими властями. Такое соседство местным не по душе. Жители поселка сплотились, чтобы помешать застройщику. Десятки людей собрались на центральной улице своего дачного поселка, чтобы выразить протест против строительства фабрики.

12 декабря завершилось общественное обсуждение проекта. Поступило более 30 замечаний и большая часть из них – по части именно экологии. Но на «Коммунарке» уверяют, что строго соблюдают природоохранное законодательство. Экологические испытания проводят четыре раза в год. Вдобавок ко всему, в нынешнем мае профильные специалисты провели соцопрос среди жителей близлежащих от производства домов по улице Аранской. «Дражню» хотят застроить цехами «Коммунарки»? Местные жители протестуют, и вот почему – подробности.

Анна Козырь, начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка»:

99 % жителей высказались положительно, то есть они не испытывают никаких отрицательных воздействий от фабрики «Коммунарка». И наоборот, если и слышат когда-то легкий ароматный запах, то это только в положительную сторону влияет. Но жители СТ «Дражня» «сладкой жизни» не хотят и искренне недоумевают: почему к ним не прислушиваются, ведь это, если можно так выразиться, город пришел в деревню, а не наоборот. Но есть и другая сторона медали. Может ли разрастающаяся столица учитывать все частные пожелания, а предприятие жертвовать своей коммерческой выгодой? Вопрос, пожалуй, риторический.