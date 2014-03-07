Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта

Новости Беларуси. В Беларуси высоко ценят достижения женщин во всех сферах жизни. Об этом заявил президент, поздравляя прекрасную половину человечества с праздником 8 Марта. Александр Лукашенко отметил, что сегодня духовность нашего народа, традиционные ценности и веками проверенный семейный уклад во многом поддерживается заботливыми руками женщин. А достижения наших современниц во всех сферах жизни высоко ценятся в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть одна прекрасная притча. Как-то один царь собрал мудрецов и спросил, что является главнейшей силой на земле? Власть, - ответил один. Вера, - сказал другой. Любовь, - произнес третий. А четвертый тихо промолвил: Женщина, только она обладает величайшей властью, способностью продолжать человеческий род, и не только, только она умеет верить в нас той безоглядной верой, любить той самозабвенной любовью, которой под силу свернуть горы.

В древней легенде ключ к пониманию роли женщины в наше сложном мире. Ведь не зря эти слова - «женщина» и «жизнь» - так созвучны друг другу. Вы дарите жизнь и оберегаете эту жизнь. А мы, мужики, должны оберегать вас. Так заложенной самой природой. Низкий поклон матерям. Ведь именно в материнстве состоит исключительный, данный Богом дар женщины. Национальная литература и искусство воспевают женщину-мать, ее духовные силы, моральную чистоту, самоотверженность. И сегодня духовность нашего народа, традиционные ценности, веками проверенный семейный уклад во многом поддерживаются вашими заботливыми руками. А ведь будет крепка каждая семья - будет крепка и вся наша страна.

Дорогие наши женщины! Мы от всего сердца поздравляем вас, представительниц разных профессий, разных поколений, участливых и мудрых спутниц, которые идут по жизни с нами. Тех, кто нашел свой путь и кто только входит в самостоятельную жизнь. Спасибо за то, что вы есть. За вашу поддержку и понимание, за вдохновение, которое дарите нам. Просто за то, что вы делаете мир лучше.

Я только что сказал, что мир сегодня, к сожалению, лучше и спокойнее не стал, что очень важно для нашей женщины. Но, увы, такой уж этот изменчивый мир, и во многом нам, даже мужикам, не дано изменить этот мир в одночасье. Но я хочу заверить вас, что в самые сложные, трудные часы и минуты нашей жизни мы будем достойны вас - наших женщин. И в сложной ситуации, в трудную минуту мы не станем убегать. Мы будем достойно и с честью защищать вас, ради которых мы живем. Благодарю вас.