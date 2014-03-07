Новости мира. Тысячи жителей Германии в разноцветных костюмах отпраздновали начало уличного карнавала в Кёльне. Целую неделю город проводил нон-стоп вечеринки и другие мероприятия. Завершились они так называемой пепельной средой - днём начала Великого поста в католической церкви.

По традиции, на улицах играют духовые оркестры, звучат барабаны, а люди, взявшись за руки, поют песни. Этот фестиваль является одним из крупнейших в Германии и по масштабам уступает только карнавалам в Дюссельдорфе и Майнце.

Как точно зародилась подобная традиция, доподлинно неизвестно. По одной из версий, карнавалы проводили ещё римляне, чтобы встречать весну. После введения христианства праздник сохранили, только это уже стала не встреча весны, а последняя неделя перед постом, когда можно вдоволь навеселиться.

На взлётной полосе НАСА был установлен рекорд скорости. Правда, это сделал не космический корабль или самолёт, а - автомобиль. Об этом - подробнее.

Американская компания объявила, что её суперкар серийного производства побил рекорд скорости. Он набрал 435 километров в час. Впрочем, в Книгу рекордов Гиннесса это достижение не попало. Заезд состоялся на взлётной полосе центра НАСА на мысе Канаверал. Рекорд автомобиля был зафиксирован специальной телеметрической системой. Однако, согласно правилам Книги Гиннесса, суперкар должен был пройти свою дистанцию в оба конца, чтобы потом можно было высчитать средний результат. Но НАСА разрешило ему проехать только в одном направлении. Стоит отметить, что для осуществления задуманного компании пришлось проделать нелёгкий путь. На одни только переговоры с НАСА ушло несколько лет.

Нью-Йоркский ботанический сад подготовил для своих посетителей сказочное зрелище – тысячи цветущих орхидей. Насладиться их красотой и разнообразием можно уже сейчас.

В природе существует более 30 тысяч видов орхидей. Нью-Йоркский ботанический сад стал домом для многих из них. А поскольку родина у всех - разная, то добиться одновременного цветения – задача не из лёгких. Здесь важно всё: освещение, полив, удобрения и другие факторы, влияющие на рост растений. В этом году ежегодную выставку посвятили американскому южному городу Ки-Уэст, где ещё никогда не бывало заморозков.

После суровой и снежной зимы сад цветущих орхидей должен стать настоящим подарком для жителей Нью-Йорка. Гости выставки смогут наслаждаться изысканными цветами до 21 апреля, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.