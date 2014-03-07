Семен Шапиро поздравил с 8 Марта участниц Великой Отечественной войны, ветеранов труда и действующих военнослужащих

Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии 8 Марта начала поздравлять женщин. Так, губернатор столичного региона Семен Шапиро встретился с самыми мужественными женщинами. На торжественную встречу пригласили участниц Великой Отечественной войны, ветеранов труда, а также действующих военнослужащих.

Семен Шапиро поблагодарил представительниц старшего поколения за их подвиг и смелость. А молодежь попросил служить достойно и честно, сохраняя добрые традиции.

Встреча была приурочена и к 70-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мне очень приятно поздравить вас сегодня с праздником и поклониться перед вами за то, что вы сделали для нашей земли. Спасибо вам.

Любовь Альховик, ветеран Великой Отечественной войны:

У меня завтра двойной праздник – сын родился, День рождения его. Я довольна, я счастливый человек, наверное. Рада, что дожила до таких времен. Только благодарю Бога, что все спокойно, тихо, чтобы наши внуки и правнуки не видели того, что видели мы.

Инна Лялина, заместитель начальник управления по гражданству и миграции УВД Миноблисполкома:

Очень для меня почетно присутствовать на таком мероприятии. Я бы хотела в канун такого праздника поздравить всех женщин с наступающим праздником весны, пожелать им гармонии чувств, желаний и возможностей.