С 25 апреля свободно попасть в Беларусь позволит билет на любой матч чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. На чемпионат мира по хоккею без визы. Свободно попасть в Беларусь весной этого года позволит билет на любой матч в Минске. Но стоит помнить, что один квиток дает лишь однократное право такого въезда. Это касается и малолетних детей. Даже если ребенок совсем маленький, для въезда в страну без визы ему все равно понадобится свой собственный билет.

Безвизовый въезд в Беларусь стартует с 25 апреля и продлится до конца мая. Каждому туристу при себе необходимо будет иметь действующий паспорт и билет на любой матч чемпионата либо его электронную версию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.