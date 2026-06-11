«Спрос будет жесточайший!» Подробности кадрового дня во Дворце Независимости
Кадровые решения как инструмент реализации государственных задач. Во Дворце Независимости 11 июня определяли управленческую команду для целого ряда стратегически важных направлений – от промышленности и экологии до регионального развития и информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно.
Президент обновил руководство министерств, посольств, крупнейших предприятий, средств массовой информации и местной вертикали власти. При этом каждое назначение сопровождалось не только кадровым решением, но и конкретными требованиями. В центре внимания – импортозамещение, технологическая независимость, эффективное использование природных ресурсов, развитие регионов и повышение ответственности за конечный результат.
Особый акцент Александр Лукашенко сделал на качестве отечественной продукции, локализации производств и исполнительской дисциплине. От новых руководителей глава государства потребовал не формальных отчетов, а реальных изменений, которые должны быть заметны как в экономике, так и в повседневной жизни людей.
Кто получил новые должности – репортаж Алены Сыровой.
Как минимум две яркие должности в Беларуси до сегодняшнего дня были вакантны. По разным причинам, но без руководителей остались Министерство природных ресурсов и издательский дом «Беларусь сегодня». Поэтому можно было предположить хотя бы частично, каких кадровых решений стоит ожидать в этот четверг.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
На ваше рассмотрение вносятся следующие кандидаты для занятия должностей руководителей из кадрового реестра главы государства. Лысенко Максим Владимирович представляется на вакантную должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. И Ануфриева Ольга Александровна представляется на вакантную должность директора главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня».
Максим Лысенко в последний год работал в должности первого замминистра природы и охраны окружающей среды.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен (или вообще наше общество) работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики.
В разрез с обычной практикой Александр Лукашенко все же пошел на принятие этого кадрового решения в надежде, что оно пойдет на пользу нашему общему дому.
Кстати, вы задумывались, почему в том или ином заходе в кабинет Президента скомбинированы люди именно так, а не иначе? По какому принципу? Разгадка хорошо заметна на сегодняшнем примере.
Руководителям местной вертикали никуда без развитого АПК, правда? А сельхозпредприятиям никуда без помощников в полях и промышленников. Комбайны, техника для обработки почв, пресловутые роботы для доения коров и пресс-подборщики. Важно, нужно, должно быть своим и будет.
Александр Лукашенко:
Задача одна – делать свое. 100 % должна быть локализация. На первом этапе – 90 %. Все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Все, разговоры закончены. Это же беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, два гектара скосил косилкой... Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторе – это одно. Но она должна быть качественной.
Качество – вопрос номер один, особенно у вас. Вот это особенно. Я пример проводил и МАЗовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
Конкурентоспособными должны быть и те, кто создает технику, способную вывести требования и чаяния пассажиров, не только белорусских.
Так выходит, что не все, по ком глава государства принимает решения в кадровый день, присутствуют во Дворце Независимости. Например, послы, которые теперь будут работать по совместительству в Афганистане и Ливии, очевидно, по месту основной службы сегодня.
Впрочем, и для них, и для новых заместителей транспорта, промышленности, руководителей в структуре АП, задачи, созвучные тем, что сегодня звучали в адрес других в кабинете Президента, да и требования давно общие и неизменные. Качественно делать свое дело, понимая, что делаешь его для себя и для страны, которую считаешь Родиной.
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