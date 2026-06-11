«Спрос будет жесточайший!» Подробности кадрового дня во Дворце Независимости

Кадровые решения как инструмент реализации государственных задач. Во Дворце Независимости 11 июня определяли управленческую команду для целого ряда стратегически важных направлений – от промышленности и экологии до регионального развития и информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме президента и Господа Бога, никого существовать не должно.

Президент обновил руководство министерств, посольств, крупнейших предприятий, средств массовой информации и местной вертикали власти. При этом каждое назначение сопровождалось не только кадровым решением, но и конкретными требованиями. В центре внимания – импортозамещение, технологическая независимость, эффективное использование природных ресурсов, развитие регионов и повышение ответственности за конечный результат. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на качестве отечественной продукции, локализации производств и исполнительской дисциплине. От новых руководителей глава государства потребовал не формальных отчетов, а реальных изменений, которые должны быть заметны как в экономике, так и в повседневной жизни людей. Кто получил новые должности – репортаж Алены Сыровой.

Как минимум две яркие должности в Беларуси до сегодняшнего дня были вакантны. По разным причинам, но без руководителей остались Министерство природных ресурсов и издательский дом «Беларусь сегодня». Поэтому можно было предположить хотя бы частично, каких кадровых решений стоит ожидать в этот четверг. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

На ваше рассмотрение вносятся следующие кандидаты для занятия должностей руководителей из кадрового реестра главы государства. Лысенко Максим Владимирович представляется на вакантную должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. И Ануфриева Ольга Александровна представляется на вакантную должность директора главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня». Максим Лысенко в последний год работал в должности первого замминистра природы и охраны окружающей среды. Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды – подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен (или вообще наше общество) работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместитель. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики. В разрез с обычной практикой Александр Лукашенко все же пошел на принятие этого кадрового решения в надежде, что оно пойдет на пользу нашему общему дому.

Кстати, вы задумывались, почему в том или ином заходе в кабинет Президента скомбинированы люди именно так, а не иначе? По какому принципу? Разгадка хорошо заметна на сегодняшнем примере. Руководителям местной вертикали никуда без развитого АПК, правда? А сельхозпредприятиям никуда без помощников в полях и промышленников. Комбайны, техника для обработки почв, пресловутые роботы для доения коров и пресс-подборщики. Важно, нужно, должно быть своим и будет.