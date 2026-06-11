Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?

Серьезный экзамен на выдержку, дисциплину и характер. В полевых условиях курсанты первого курса Гомельского кадетского училища проходят важный этап подготовки, максимально приближенный к армейским будням. На базе одной из воинских частей развернут учебный лагерь, где на несколько дней кадеты меняют привычный уклад жизни на строгий воинский распорядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отказ от смартфонов, марш-броски, занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также освоение навыков защиты в чрезвычайных ситуациях. Эти сборы не только обязательная часть образовательной программы, но и первый практический шаг к будущей военной профессии. Как проходит школа мужества и чему учат будущих защитников Отечества – в репортаже наших корреспондентов.

Еще год назад эти ребята только мечтали о кадетских погонах. Сегодня они уже живут по армейскому распорядку, осваивают основы военного дела и осознанно готовят себя к защите Родины. 12 дней вдали от привычной обстановки и городского комфорта становятся для ребят настоящей школой характера и проверкой на стойкость.

Каролина Пугач, кадет первого курса Гомельского кадетского училища:

Все начинается с подъема, он у нас в 7 утра. После этого зарядка, базовая пробежка, комплекс вольных упражнений и дальше завтрак. Днем у нас мероприятие спортивное, сдаем нормативы по стрельбе, по строевой. Сегодня, например, будет смотр строя и песни. Немного переживаем.

Огневая и строевая выучка, инженерное дело, тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита – в течение 5 дней в рамках учебно-полевых сборов кадеты осваивают ключевые дисциплины начальной военной подготовки. По итогам занятий каждому предстоит сдать нормативы. Полученные оценки станут частью годового аттестата.

Дмитрий Горемыкин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гомельского кадетского училища:

У нас военно-патриотический лагерь «Патриот». 12-дневный, круглосуточный, непередвижной, на базе воинской части. И в рамках этого лагеря мы проводим учебно-полевые сборы. То есть мы по учебному предмету «Призывная медицинская подготовка», то, что они прошли за год, они здесь закрепляют. Сдают нормативы. Дети в полевых условиях зачастую проявляют себя в лучшую сторону, потому что вроде бы ходил невзрачный, выполнял указания, все делал, дисциплинированный, а в полевых условиях раз – и проснулся в лучшую сторону.