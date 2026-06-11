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Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?

11 июня 2026 19:24
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Серьезный экзамен на выдержку, дисциплину и характер. В полевых условиях курсанты первого курса Гомельского кадетского училища проходят важный этап подготовки, максимально приближенный к армейским будням. На базе одной из воинских частей развернут учебный лагерь, где на несколько дней кадеты меняют привычный уклад жизни на строгий воинский распорядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отказ от смартфонов, марш-броски, занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также освоение навыков защиты в чрезвычайных ситуациях. Эти сборы не только обязательная часть образовательной программы, но и первый практический шаг к будущей военной профессии.

Как проходит школа мужества и чему учат будущих защитников Отечества – в репортаже наших корреспондентов.

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?-2

Еще год назад эти ребята только мечтали о кадетских погонах. Сегодня они уже живут по армейскому распорядку, осваивают основы военного дела и осознанно готовят себя к защите Родины. 12 дней вдали от привычной обстановки и городского комфорта становятся для ребят настоящей школой характера и проверкой на стойкость.

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?-4

Каролина Пугач, кадет первого курса Гомельского кадетского училища:
Все начинается с подъема, он у нас в 7 утра. После этого зарядка, базовая пробежка, комплекс вольных упражнений и дальше завтрак. Днем у нас мероприятие спортивное, сдаем нормативы по стрельбе, по строевой. Сегодня, например, будет смотр строя и песни. Немного переживаем.

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?-6

Огневая и строевая выучка, инженерное дело, тактическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита – в течение 5 дней в рамках учебно-полевых сборов кадеты осваивают ключевые дисциплины начальной военной подготовки. По итогам занятий каждому предстоит сдать нормативы. Полученные оценки станут частью годового аттестата.

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?-8

Дмитрий Горемыкин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гомельского кадетского училища:
У нас военно-патриотический лагерь «Патриот». 12-дневный, круглосуточный, непередвижной, на базе воинской части. И в рамках этого лагеря мы проводим учебно-полевые сборы. То есть мы по учебному предмету «Призывная медицинская подготовка», то, что они прошли за год, они здесь закрепляют. Сдают нормативы. Дети в полевых условиях зачастую проявляют себя в лучшую сторону, потому что вроде бы ходил невзрачный, выполнял указания, все делал, дисциплинированный, а в полевых условиях раз – и проснулся в лучшую сторону. 

Настоящая школа характера! Как гомельские кадеты проходят проверку на стойкость?-10

Будни в полевом лагере – это не только нормативы и зачеты. Здесь учатся принимать решения, работать в команде и отвечать не только за себя, но и за товарища. Да, не все из ребят в будущем свяжут свою жизнь с военной службой. Но знания, а еще воспитанная самодисциплина, ответственность и чувство взаимовыручки пригодятся каждому – независимо от профессии. В полевых условиях кадеты учатся и самым простым, но необходимым вещам – от организации быта до дежурства на полевой кухне. Здесь нет домашнего комфорта, поэтому каждый учится самостоятельно поддерживать порядок в вещах и готовить.

Подробности в видео.

# Кадеты в Беларуси # Дмитрий Горемыкин # Армия Беларуси

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