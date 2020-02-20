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Александр Лукашенко поздравил коллектив ГрГУ им. Янки Купалы с 80-летием вуза

20 февраля 2020 08:25
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Новости Беларуси. Торжественное собрание и концерт. Продолжается череда праздничных мероприятий в честь юбилея Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?

Александр Лукашенко поздравил коллектив ГрГУ им. Янки Купалы с 80-летием вуза-1

80-летняя история вуза берёт начало именно 20 февраля. Коллективу университета поздравление направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что вуз по праву признан одним из ведущих в стране, является центром научной, инновационной и творческой жизни региона. Его высокий статус и достойные позиции в международных рейтингах подтверждают профессиональные достижения многих поколений выпускников.

Александр Лукашенко поздравил коллектив ГрГУ им. Янки Купалы с 80-летием вуза-4

Они будут желанными гостями юбилейных торжеств, которые не ограничатся одним днём.

# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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