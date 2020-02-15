Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?

Новости Беларуси. Прошли сквозь тернии к звёздам и вновь сели за студенческую скамью. Только в этот раз, чтобы принять участие в первом съезде выпускников Гродненского университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая встреча уникальна, ведь в истории вузов Беларуси проходит впервые. В числе делегатов – известные политики, успешные руководители и звёзды творческого мира. Кто на что учился – репортаж Галины Буро.

Песня на студенческий лад про улицу в Гродно, где когда-то располагался исторический факультет. Для бывшего его студента, а ныне главного редактора издательского дома «Звязда» Павла Сухорукова мотив стал пророческим: в университете он встретил ту, ради которой сменил статус «холост».

Павел Сухоруков, главный редактор издательского дома «Звязда»:

Вот ужо мы больш за 25 год разам. Я студэнт пачатку 90-х. А мала, хто з вас, маладых, памятае, што такое пачатак 90-х. Гэта былі вельмі цяжкія часы для краіны, для станаўлення беларускай дзяржаўнасці, і мы больш шукалі магчымасць зарабіць нейкія грошы.

Зарабатывать со студенческой скамьи начал и Евгений Невгень, разработал QR-коды для университета, а после и вовсе создал мобильное приложение, которое впечатлило не только два миллиарда пользователей всемирной паутины, но и Марка Цукерберга – он купил разработку. Неудивительно, что студенты буквально засыпали Евгения вопросами.

А Евгений и не против поделиться опытом. Когда приезжает в родной вуз, всегда встречается со студентами.

Евгений Невгень, разработчик мобильного приложения:

Приятно увидеть студентов с горящими глазами, стремящихся, с огромным количеством идей. И по сути, тех людей, которые будут, наверное, через пару лет стоять на этом месте и давать интервью вместо меня.



В этих стенах они не были по 10 лет, 20, а то и 40. Две сотни выпускников разных лет и разных факультетов, кажется, буквально вчера волновались во время сессии, а сегодня стали успешными руководителями и политиками, именитыми учёными и музыкантами. А значит преподаватели даром время не тратили.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Меня переполняют эмоции, переполняют чувства, потому что моя родная альма-матер собрала сегодня людей разных профессий, разных лет, разных статусов. Мне очень хочется, чтобы сегодняшние делегаты съезда, считали, что они не приехали в гости, чтобы они считали, что пришли домой.





Это одно из первых мероприятий в марафоне праздников в честь 80-летия Купаловского вуза. Как и все сегодняшние делегаты, университет начинал с малого: в 40-м году прошлого столетия это был учительский институт с сотней студентов.

А сегодня – самый крупный и многопрофильный региональный вуз страны, который окончили почти 90 тысяч белорусских и иностранных специалистов.