«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты

Новости Беларуси. Лучшие молодежные отряды охраны правопорядка со всей Беларуси собрались в Могилёве. Площадкой для встречи стал институт МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квесты, спартакиада, тренинги, экскурсии, мастер-классы. Это лишь часть насыщенной программы под девизом «Служим «#разам».

В каждой команде по восемь человек. Это школьники и студенты, которые решили окунуться в армейские будни. Им в помощь – опытные инструкторы.

Дмитрий Щегрикович, участник республиканского форума «Служим «#разам» (Гродно):

Я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с милицией. А тут – буря эмоций. Ребятам здесь все нравится, все довольны.





Валерий Привалов, участник республиканского форума «Служим «#разам» (Витебск):

Когда это можно не только увидеть в интернете на картинках. А вживую потрогать, одеть, разобрать оружие. Почувствовать себя в роли настоящего милиционера.





Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это наша смена. А смену нужно начинать готовить заранее. Это наши помощники, будущие милиционеры.