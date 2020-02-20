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«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты

20 февраля 2020 08:07
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Новости Беларуси. Лучшие молодежные отряды охраны правопорядка со всей Беларуси собрались в Могилёве. Площадкой для встречи стал институт МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-1

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-3

Квесты, спартакиада, тренинги, экскурсии, мастер-классы. Это лишь часть насыщенной программы под девизом «Служим «#разам».

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-6

В каждой команде по восемь человек. Это школьники и студенты, которые решили окунуться в армейские будни. Им в помощь – опытные инструкторы. 

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-9

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-11

Дмитрий Щегрикович, участник республиканского форума «Служим «#разам» (Гродно):
Я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с милицией. А тут – буря эмоций. Ребятам здесь все нравится, все довольны.

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-13

Валерий Привалов, участник республиканского форума «Служим «#разам» (Витебск):
Когда это можно не только увидеть в интернете на картинках. А вживую потрогать, одеть, разобрать оружие. Почувствовать себя в роли настоящего милиционера. 

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это наша смена. А смену нужно начинать готовить заранее. Это наши помощники, будущие милиционеры.

«Буря эмоций». Почувствовать себя милиционерами смогли могилёвские школьники и студенты-16



Команды демонстрировали силу духа и мысли. Участвовали в конкурсах, применяя сноровку и логику, такие необходимые для службы в милиции.  

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Щегрикович # Валерий Привалов # Александр Барсуков # Фотофакт

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