Почему не нужно противопоставлять школу и репетиторов? «Это две такие вещи, которые должны работать в симбиозе»

Стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Очень скоро все, кто закончит среднюю школу – гимназии, лицеи, просто школы – приступят к самому трудному и волнительному для них моменту – к сдаче ЦТ. В этом году предлагают отменить пороговые баллы. В связи с этим мне интересно, как вы относитесь к этому нововведению. И когда мы говорим о ЦТ, насколько справедливо утверждение, что ЦТ и программа школьная, мягко говоря, между собой не совпадают? И что поэтому без репетитора высококачественно школьник не может сдать – это так или нет?

Луцевич: «ЦТ – это, наверное, одно из лучших, что было введено в своё время в системе образования»

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Программа школьная, в основном, она совпадает с ЦТ. И было несколько поручений о том, чтобы привести ЦТ в соответствие с тем, как была программа. Точно могу сказать за гуманитарный блок. Это точно идёт. Возможно в физике, математике немножко там – я знаю, у коллег есть дискуссия, что там есть нюансы, но за гуманитарный блок я могу полностью отвечать. Это раз. Однако здесь вопрос в том, что прибегают к репетиторам – это вопрос не программы. Это не школьной программы. Здесь немножко в другом поле, немножко более глубже.

И мы почему-то постоянно ещё пытаемся противопоставлять школу и репетиторов, То есть о том, что школа плохая, то, что у нас есть репетиторы. Или репетиторы говорят: мы хорошие – школа плохая. И так далее. А почему бы нам не посмотреть, вообще, это в неком симбиозе? Ведь вопрос школы – это вот у тебя в классе, условно, 20 человек, и даже если мы пытаемся их по профилю делить, не всегда есть все профили, не всегда есть, всё-таки, люди, которые сознательно это выбрали. И учитель, когда он приходит, он там не готовит к ЦТ, потому что тебе нужно адаптироваться на детей, которые сдают твой предмет и которые твой предмет не сдают, всё-таки. То есть задача учителя – это дать школьный уровень образования, то есть тот уровень мировоззрения, тот некий круг знаний, который должен быть у человека, когда он выходит после среднего образования. Задача репетитора – это конкретно уже подготовить к поступлению по конкретному предмету. И здесь не нужно противопоставлять.

Это, в общем-то, две такие вещи, которые должны работать, в принципе, в симбиозе. Почему бы и нет. Если говорить о вот этих пороговых баллах, которые, есть вероятность, что их отменят, это уже, как бы, немножко другой вариант идёт. Здесь с точки зрения, как мы к этому подходим: мы подходим если с точки зрения рыночной экономики, то мы привлекаем больше студентов, на платное, конечно, отделение. Если же мы говорим по качеству образования и о том, что оно всё становится всеобщее высшее образование – здесь, конечно, большой минус. И тут вопрос: что нам нужно? Нам нужно больше денег? Нам нужно заткнуть какие-то проблемные места, или же мы хотим, всё-таки, соблюдать некую, я уже не скажу – элитарность высшего – такого уже не существует. Но некий, хотя бы, порог. Порог того, насколько этот студент придёт и сможет там учиться, сможет дальше совершенствовать свои знания, чем мы просто взяли, скажем так, по объявлению всех набрали, и он приходит здесь.