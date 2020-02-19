Луцевич: «ЦТ – это, наверное, одно из лучших, что было введено в своё время в системе образования»

Стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Почему не нужно противопоставлять школу и репетиторов? «Это две такие вещи, которые должны работать в симбиозе»

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Хочу предупредить, предостеречь, попросить, об этом помнить, что ЦТ, на мою личную точку зрения, и много, кто из моих коллег также за это выступает, это, наверное, одно из лучших, что было введено в своё время в системе образования. Именно с точки зрения чего: это честный вид экзамена, это реально всем дающее право стать студентом, именно благодаря своим знаниям. Поэтому здесь очень важно, чтобы это было сбережено в итоге. Чтобы мы не попытались как-то совместить, что-то соединить, всё сделать – и получится смесь бульдога с носорогом, которая это всё самое хорошее уберёт.

И с точки зрения разгрузить школьника – это хорошее предложение. Но мы должны сберечь то, что есть, разгрузить здесь, соединить это и, важный момент – это, конечно, должна быть независимая аттестация. Потому что сейчас школа, что греха таить, то есть, всё-таки есть свои нюансы из разряда – всё-таки свой учитель, все-таки какие-то подсказки могут быть, могут быть ещё какие-то нюансы. На ЦТ мы должны от этого уйти. Независимой должна быть аттестация.

И вопрос ещё здесь в том – очень такой сложный, дискуссионный – я со стороны гуманитариев скажу, потому что математика, всё-таки, где-то школьный экзамен сдать намного легче, чем условную математику ЦТ. Это наоборот этого ребёнка – особенно гуманитария – нагрузит больше. Что он, кроме своих профильных предметов, ещё должен будет сдать сложный единый экзамен по математике. Поэтому я бы где-то предложил как-то разграничить: есть русский, белорусский язык – это обязательные для всех идут предметы, там на выбор идёт – там свои нюансы. Но дальше уже должен школьник выбирать: он сдаёт что-то из гуманитарного профиля или из технического. То есть отойти от этой аксиомы, что математика должна быть для всех, для 11-классников. Я хочу защитить таким образом гуманитариев, иначе мы их, наоборот, нагрузим ещё больше.