Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успехом на ЧЕ в Сочи

Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. С триумфом национальную команду поздравил Александр Лукашенко.
Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это безоговорочное первое общекомандное место и подтверждение высочайшего уровня профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой.
Отдельные теплые слова глава государства направил в адрес Олега Рябцева, которого поздравляют еще и с рождением сына.