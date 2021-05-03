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Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успехом на ЧЕ в Сочи

03 мая 2021 14:04
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Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. С триумфом национальную команду поздравил Александр Лукашенко.

Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте 

Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успехом на ЧЕ в Сочи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это безоговорочное первое общекомандное место и подтверждение высочайшего уровня профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой.

Отдельные теплые слова глава государства направил в адрес Олега Рябцева, которого поздравляют еще и с рождением сына.

# Белорусские спортсмены # общество # Александр Лукашенко # Ольга Власова # Олег Рябцев # Фотофакт

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