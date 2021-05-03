Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успехом на ЧЕ в Сочи

Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. С триумфом национальную команду поздравил Александр Лукашенко.

Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте