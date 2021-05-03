Появится новая специальность и станет меньше платных мест. Как в 2021-м изменится набор студентов в БНТУ?

Новости Беларуси. В Беларуси идет регистрации на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первый день заявления подали более трех тысяч абитуриентов. В основном через интернет.

Электронную форму можно заполнить на сайте института контроля знаний. Кроме того, в стране работает более 40 пунктов регистрации. Один из них в БНТУ. Там уже приняли заявления более чем от 600 абитуриентов. В последующем многие из них смогут выбрать новую специальность. Впервые в вузе будет вестись набор на курс «Инновационная техника в строительстве».

Познакомиться с другими специальностями, по которым обучают в БНТУ, можно будет в дни открытых дверей онлайн. В 2021 году здесь увеличат число мест на бюджет, а вот платных станет меньше.

Дарья Артюшкевич, абитуриент БНТУ:

Специальность я еще не выбрала. Я буду смотреть по баллам, куда прохожу и что более интересно. БНТУ выбрала, так как там более удобные аудитории, небольшие. И я всегда там сдавала РТ, и уже как-то родное место. Впереди всех просто, чтобы успеть.

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ:

Специальность «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций» – очень популярная специальность, даже целевики на нее в основном претендуют, которые предварительный отбор проходят. Достаточно высокий балл даже по уровню прошлого года. Поскольку станция уже заработала, еще больший интерес проявляется у молодых людей к поступлению на эту специальность.