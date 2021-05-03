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Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте

03 мая 2021 11:36
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Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте -1

По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. Особенно этот старт получился у мужчин. Так, в индивидуальном зачете наши атлеты заняли две верхние ступени пьедестала: Олег Рябцев завоевал золото, Владислав Гончаров – серебро.

Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте -4

Эти же спортсмены дуэтом взяли золото в синхронных прыжках. Еще одно золото у наших парней в командном зачете. На счету у наших девушек две серебряные медали: в синхронных прыжках у Екатерины Ершовой и Виктории Куйдан, а также в командных соревнованиях.

# Белорусские спортсмены # Олег Рябцев # Владислав Гончаров # Екатерина Ершова # Виктория Куйдан # Фотофакт

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