Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. Особенно этот старт получился у мужчин. Так, в индивидуальном зачете наши атлеты заняли две верхние ступени пьедестала: Олег Рябцев завоевал золото, Владислав Гончаров – серебро.