Белорусы завоевали шесть медалей на ЧЕ по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусы успешно выступили на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам соревнований в Сочи в копилке нашей сборной шесть медалей. Особенно этот старт получился у мужчин. Так, в индивидуальном зачете наши атлеты заняли две верхние ступени пьедестала: Олег Рябцев завоевал золото, Владислав Гончаров – серебро.
Эти же спортсмены дуэтом взяли золото в синхронных прыжках. Еще одно золото у наших парней в командном зачете. На счету у наших девушек две серебряные медали: в синхронных прыжках у Екатерины Ершовой и Виктории Куйдан, а также в командных соревнованиях.