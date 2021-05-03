«А хочется домой уходить?» Посмотрите, как обновили стадион в одной из гимназий Минска

Новости Беларуси. Центральный район по численности как большой населенный пункт, сообщили в программе «Большой город». Здесь собственная развитая инфраструктура, которая позволяет жителям не искать работу, услуги и развлечения далеко от дома. Наш корреспондент Оксана Семашко узнала, какими надеждами и планами живет район. Весна в большом городе так и манит юных минчан на улицу. Но как быть, если современные дети и подростки максимально заняты уроками, секциями по интересам и гаджетами? В 29-й столичной гимназии этот вопрос решили просто. Для разрядки учеников обустроили многофункциональные спортивные площадки.

Ульяна Леудская, учащаяся гимназии № 29 Минска:

Я здесь много провожу времени, мне здесь очень нравится находиться. Здесь весело, здесь можно с мальчиками поиграть. Собственный стадион с футбольным полем, а также площадки, где можно заниматься воркаутом, играть в волейбол и баскетбол. Для многих физкультура – один из любимых предметов.

Оксана Семашко, корреспондент:

Ребята, а вам как площадка эта? – Отлично!

– А хочется домой уходить?

– Нет.

– А почему?

– Потому что тут весело, можно побегать, на турнике полазить.

– Хорошо. А учитесь хорошо?

– Да.

– А что нравится больше – учиться или на спортивной площадке?

– Учиться.

Быть умным и здоровым модно всегда. А свежий воздух и совершенно бесплатный инвентарь – чем не повод позаботиться о себе еще с малых лет?

Диана Фомина, воспитатель группы продленного дня гимназии № 29 Минска:

После уроков, после обеда они приходят играть. Они приходят немножко отойти от уроков, отдохнуть, поиграть, повеселиться. Вы представляете, как это здорово? Они не сидят в гаджетах. Они на свежем воздухе, они заняты. А такой, как у нас стадион, ну, без ложной скромности могу сказать: я больше в нашем районе просто не видела. Я, например, рада за своих детей: у них всегда хорошее настроение, и, соответственно, у меня. К воплощению проекта шли три года. Зато теперь здесь могут заниматься дети и подростки со всего Центрального района.

Тимур Десятник, заместитель директора гимназии № 29 Минска:

Благодаря площадке… Действительно, она стала триггером развития нашей гимназии. И в плане спортивного развития детей, занятости. Потому что до этого, конечно, здесь все было намного, скажем так, печальнее. Поскольку стадион был с кореньями деревьев, периодически его заливало. За нашей гимназией больше, конечно, славится, что мы умные. Наши дети больше победители олимпиад по учебным предметам. Но и в спорте, и в воспитательных мероприятиях мы также занимаем достойные места. Оксана Семашко:

А как вы считаете, что важнее: быть умным или спортивным? Тимур Десятник:

Я считаю, что самое важное – это воспитание гармоничной личности. Без одного не бывает другого. И, скажем так, одно дело – спорт высоких результатов, другое дело, когда школа должна к 11 классу вырастить и умного, и здорового человека. Новые детские игровые площадки, отремонтированные пешеходные дорожки, обустроенные места для раздельного сбора мусора, аккуратные газоны. Всё это создает настроение минчанам. Но есть и более масштабные проекты и перспективы.

В Лебяжьем обзавелись новой амбулаторией. Микрорайон активно развивается, поэтому здесь лечат уже больше 17 тысяч жителей Центрального района. Шаговая доступность от дома позволяет следить за своим здоровьем в удобном для себя месте и экономить время без посещения стандартной поликлиники. Ведь практически во дворе, а то и в подъезде – все доктора и необходимое медицинское оборудование.

Оксана Семашко:

В большом городе планируют построить еще одну транспортную развязку, которая соединит Центральный и Фрунзенский районы. Не исключено, что тоннель пройдет под железной дорогой. Предполагается, что это будет участок улицы Тимирязева. Сейчас проектируют его реконструкцию с расширением проезжей части. Руководство города вопрос создания транспортной артерии считает актуальным, поэтому нового необходимого жителям столицы подарка придется недолго ждать.

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