В Молодечненской больнице появилось пять палат для ветеранов войны и труда. Вот как они выглядят

Новости Беларуси. Подарок ко Дню Победы. В Молодечненской больнице открыли пять палат для ветеранов войны и труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они отличаются повышенной комфортностью. Оснащены удобными медицинскими кроватями на колесах, которые легко перевозить. Закуплены тумбочки, холодильники и телевизоры. Все палаты – двухместные.

Средства собраны Белорусским фондом мира в рамках акции «Наше внимание героям войны и труда». Поучаствовать в проекте мог любой желающий, купив сувенир в сети магазинов.

Иван Лужинский, заместитель главного врача Молодечненской центральной районной больницы:

В силу возраста, имеющихся заболеваний им сложно ориентироваться в коридорной системе. По возможности мы стараемся оборудовать эти палаты душевыми кабинками, санузлом. С нашим подходом такие палаты должны быть двухместными, потому что иногда пациенты хотят побыть в одиночестве, но это не совсем правильно, потому что есть такое понятие, как оказание взаимопомощи – кто-то кому-то подал стаканчик воды, и это облегчает работу по наблюдению за данной категорией граждан.

Максим Мисько, председатель правления общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Фонд мира взял на себя обязательство до 9 мая следующего года оборудовать ветеранские палаты по всей Республике Беларусь. Конечно же, мы это делаем не сами, а с помощью наших людей, компаний, коммерческих структур, которые нам в этом помогают. Пользуясь случаем, конечно, сегодня хочется в том числе сказать людям спасибо за то, что они жертвуют, за то, что они помогают.

Всего в Молодечненской больнице обслуживаются 375 ветеранов, узников концлагерей, детей войны и тружеников тыла.