Соответствуют современным требованиям – какая техника стоит на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси?

Вероника Макаревич, корреспондент: Выше облаков и сильнее всех угроз мира. Военно-воздушные силы Беларуси – без сомнения наш крылатый щит и гордость нации. Это не просто красивая метафора. В условиях постоянных геополитических бурь авиация, зенитно-ракетные и технические войска с честью несут постоянное боевое дежурство на воздушных границах государства.

Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сейчас время непростое. Сложная военно-политическая обстановка вокруг нашей страны, которая в первую очередь связана с повышенной милитаризацией европейского континента. Мы также наблюдаем большое количество разведывательной авиации вдоль наших границ. В настоящий момент также летают два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, значительное количество полетов тактической авиации.

На все эти недружественные шаги со стороны наших соседей должна быть адекватная реакция. В нашей стране для этого много делается. В первую очередь, наверное, приняты стратегические документы на VII Всебелорусском народном собрании – это Концепция национальной безопасности, новая Военная доктрина, которая сохранила миролюбивый характер. Дополнительно проводятся проверки, тренировки наших боевых расчетов. В первую очередь проверяют заступление на боевое дежурство, в новых районах ведем радиолокационную разведку по обнаружению и условному уничтожению самолетов ДРЛО, в том числе самолетов тактической авиации, и отрабатываем новые тактические приемы.