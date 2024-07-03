Прямой эфир

Соответствуют современным требованиям – какая техника стоит на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси?

03 июля 2024 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Макаревич, корреспондент:
Выше облаков и сильнее всех угроз мира. Военно-воздушные силы Беларуси – без сомнения наш крылатый щит и гордость нации. Это не просто красивая метафора. В условиях постоянных геополитических бурь авиация, зенитно-ракетные и технические войска с честью несут постоянное боевое дежурство на воздушных границах государства.

Соответствуют современным требованиям – какая техника стоит на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси?-1

Андрей Лукьянович, генерал-майор, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сейчас время непростое. Сложная военно-политическая обстановка вокруг нашей страны, которая в первую очередь связана с повышенной милитаризацией европейского континента. Мы также наблюдаем большое количество разведывательной авиации вдоль наших границ. В настоящий момент также летают два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, значительное количество полетов тактической авиации.

На все эти недружественные шаги со стороны наших соседей должна быть адекватная реакция. В нашей стране для этого много делается. В первую очередь, наверное, приняты стратегические документы на VII Всебелорусском народном собрании – это Концепция национальной безопасности, новая Военная доктрина, которая сохранила миролюбивый характер. Дополнительно проводятся проверки, тренировки наших боевых расчетов. В первую очередь проверяют заступление на боевое дежурство, в новых районах ведем радиолокационную разведку по обнаружению и условному уничтожению самолетов ДРЛО, в том числе самолетов тактической авиации, и отрабатываем новые тактические приемы.

Подробнее в видео.

# Военная авиация # общество # Вероника Макаревич # Андрей Лукьянович

Другие новости рубрики

Все новости
Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе
03 июля 2024 18:17

Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе

Наша страна не раз доказывала свою состоятельность – какие спортивные соревнования готова принять Беларусь?
03 июля 2024 18:12

Наша страна не раз доказывала свою состоятельность – какие спортивные соревнования готова принять Беларусь?

Эксперимент длился целый день – какими работами в космосе занималась Марина Василевская?
03 июля 2024 18:10

Эксперимент длился целый день – какими работами в космосе занималась Марина Василевская?