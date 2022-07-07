Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?
Новости Беларуси. В центральном регионе отметили Купалье. Традиционные обрядовые гулянья прошли в каждом районе области. В Старых Дорогах возрождали древние обычаи – плели венки, водили хороводы и прыгали через костер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Купалiнка, купалiнка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка?
Сплести венок, прыгнуть через костер и отправиться на поиски папараць-кветкі. Издавна в Минской области купальская ночь считалась самой волшебной. Ее всегда ждали с нетерпением и готовились заранее.
Алена Мищерякова, помощник режиссера театра Стародорожского районного центра культуры:
Раней нашы продкі вельмі адказна ставіліся да падрыхтоўкі свята. Раніцаю яны ладзілі лазню і ўсе парыліся ў ёй. Абавязкова з елкамі і крапівой-жывучкай.
А еще Купалье считается самым лучшим временем для сбора трав. По поверью, именно в этот день они обладают магической силой. Травы повязывали на себя вместо пояса, чтобы не болеть во время предстоящей жатвы.
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