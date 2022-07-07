Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?

Новости Беларуси. В центральном регионе отметили Купалье. Традиционные обрядовые гулянья прошли в каждом районе области. В Старых Дорогах возрождали древние обычаи – плели венки, водили хороводы и прыгали через костер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Купалiнка, купалiнка, цёмная ночка,

Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка?

Сплести венок, прыгнуть через костер и отправиться на поиски папараць-кветкі. Издавна в Минской области купальская ночь считалась самой волшебной. Ее всегда ждали с нетерпением и готовились заранее.



