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Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?

07 июля 2022 15:17
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Новости Беларуси. В центральном регионе отметили Купалье. Традиционные обрядовые гулянья прошли в каждом районе области. В Старых Дорогах возрождали древние обычаи – плели венки, водили хороводы и прыгали через костер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?-1

Купалiнка, купалiнка, цёмная ночка,
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка?

Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?-4

Чтобы не болеть. Какой период считается лучшим временем для сбора трав?-6

Сплести венок, прыгнуть через костер и отправиться на поиски папараць-кветкі. Издавна в Минской области купальская ночь считалась самой волшебной. Ее всегда ждали с нетерпением и готовились заранее.

Алена Мищерякова, помощник режиссера театра Стародорожского районного центра культуры:
Раней нашы продкі вельмі адказна ставіліся да падрыхтоўкі свята. Раніцаю яны ладзілі лазню і ўсе парыліся ў ёй. Абавязкова з елкамі і крапівой-жывучкай.

А еще Купалье считается самым лучшим временем для сбора трав. По поверью, именно в этот день они обладают магической силой. Травы повязывали на себя вместо пояса, чтобы не болеть во время предстоящей жатвы.

Подробнее в видеоматериале.

# Купалье # общество # Алена Мищерякова # Тамара Булынка # Юлия Прима # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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