Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.
То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.
Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.
«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее).