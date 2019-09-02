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Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание

02 сентября 2019 13:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске  

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-1

Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-4

То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-7

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-9

Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.

«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее). 

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-12

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание-14

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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