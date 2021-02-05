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Ботанический сад приглашает на фестиваль снежных и ледовых скульптур. Что ждёт гостей?

05 февраля 2021 10:54
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Новости Беларуси. Когда лед превращается в произведение искусства. В Ботаническом саду готовятся к открытию фестиваля снежных и ледовых скульптур. Один из самых зрелищных зимних фестов начнет работу 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ботанический сад приглашает на фестиваль снежных и ледовых скульптур. Что ждёт гостей?-1

В день открытия посетители смогут не только оценить мастерство лучших скульпторов. Гостей ждет большая развлекательная программа. Организаторы обещают музыкальный сюрприз, викторины и конкурсы. А завершит праздник пиротехническое шоу.

Работать фестиваль будет до 14 февраля.

# Скульптура # общество # Фотофакт

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