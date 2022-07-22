Рабочий птицефабрики вынес с предприятия более 3,5 тонны комбикорма

Новости Беларуси. Пока одни по зернышку пополняют хранилища, чтобы Беларусь была с хлебом, другие стараются прикарманить государственное имущество. В Могилевской области похищено более 3,5 тонны комбикорма и 600 литров удобрений. Подозреваемые задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз сотрудники областной милиции установили, что к хищению причастны трое жителей Шкловского района и оршанец. Один из фигурантов – рабочий птицефабрики – выносил с предприятия комбикорм и ожидал подельников в условном месте. Те увозили мешки на машине. Преступный квартет задержали после очередной кражи. Выяснилось, что за несколько месяцев подозреваемые вывезли более 3,5 тонны комбикорма на сумму более 8 тысяч рублей. Также установлено, что они причастны к хищению 600 литров удобрений на сумму более 27 тысяч рублей.

Дмитрий Слесарев, вриод заместителя начальника УУР УВД Могилевского облисполкома: В ходе обыска по месту жительства одного из них изъят комбикорм, похищенный накануне. Химикаты они сбыли владельцу фермерского хозяйства из Брестской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

Подобный случай произошел и в Лиде. Водитель вывозил с госпредприятия комбикорм и сливал топливо. 30-летнего мужчину задержали, после того как он выгрузил из рабочего МАЗа более двух тонн кормовой смеси.

По поручению главы государства органы надзора пристально следят за ситуацией в сфере животноводства. Главная цель проверок – найти системные нарушения не только в работе предприятий, но и вышестоящих служб, заинтересованных в эффективности отрасли.