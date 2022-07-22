Прямой эфир

Есть и техника, и кадры. Минская область рассчитывает на хороший урожай зерна

22 июля 2022 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусским аграриям ничего не мешает, чтобы активно развернуть массовую уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода установилась благоприятная. Синоптики обещают ясные и теплые дни – на юге страны до +31 °C. До этого времени технику приходилось ставить на паузу из-за обильных дождей. Работать получалось только в так называемые погодные окна.

Есть и техника, и кадры. Минская область рассчитывает на хороший урожай зерна-1

Уборочная в 2022 году на особом контроле. Жатва пока стартовала не повсеместно. Но уже намолотили более 328 тысяч тонн зерна. Ставку сделали на озимые культуры и не прогадали – средняя урожайность ячменя выше, чем в 2021 году. Все хозяйства обеспечены и техникой, и кадрами. В поля выйдут 7,5 тысячи комбайнов. На богатый урожай рассчитывают и в Минской области.  Регион традиционно один из лидеров по намолоту зерна.

Есть и техника, и кадры. Минская область рассчитывает на хороший урожай зерна-4

И пока аграрии приступают к массовой уборке, в Столбцах готовятся к торжественной встрече тружеников села. В 2022 году город примет областные «Дожинки». А накануне в полях хозяйства «Вознесенск» Чечерского района прошел праздник «Зажинки». Давняя традиция с сакральным смыслом дала начало уборочной страде. Первый сноп нового урожая вручили главе района.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?
21 июля 2022 20:37

«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?

«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО
21 июля 2022 20:30

«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО

СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО
21 июля 2022 20:21

СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО