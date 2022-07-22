Есть и техника, и кадры. Минская область рассчитывает на хороший урожай зерна

Новости Беларуси. Белорусским аграриям ничего не мешает, чтобы активно развернуть массовую уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода установилась благоприятная. Синоптики обещают ясные и теплые дни – на юге страны до +31 °C. До этого времени технику приходилось ставить на паузу из-за обильных дождей. Работать получалось только в так называемые погодные окна.

Уборочная в 2022 году на особом контроле. Жатва пока стартовала не повсеместно. Но уже намолотили более 328 тысяч тонн зерна. Ставку сделали на озимые культуры и не прогадали – средняя урожайность ячменя выше, чем в 2021 году. Все хозяйства обеспечены и техникой, и кадрами. В поля выйдут 7,5 тысячи комбайнов. На богатый урожай рассчитывают и в Минской области. Регион традиционно один из лидеров по намолоту зерна.