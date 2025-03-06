Сергеенко: Беларусь дорожит сложившимся уровнем дружественных отношений с Кыргызстаном

Беларусь дорожит сложившимся уровнем дружественных отношений с Кыргызстаном. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с послом этой страны. Между Минском и Бишкеком налажено тесное взаимодействие по ряду направлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развиваются торгово-экономические связи. Партнеры проявляют интерес к нашей технике – как коммунальной, так и сельскохозяйственной. Увеличивается спрос и на белорусскую продукцию: от молочных до мясных изделий. Объемы поставок продолжат наращивать. В двустороннем формате сотрудничают и парламенты: соответствующее соглашение было подписано в 2023 году. В сфере внешней политики мы поддерживаем решения и инициативы друг друга в рамках ШОС, СНГ и других интеграционных объединений.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Между Беларусью и Кыргызстаном реализуются отношения партнерства, мы поддерживаем друг друга при принятии целого ряда международных решений, в частности в ООН, в ШОС. Кыргызстан выступил в поддержку принятия нашей страны в состав Шанхайской организации сотрудничества. Это говорит о наших добрых и партнерских отношениях.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:

Наши двусторонние отношения развиваются поступательно. Очень хороший политический диалог сформирован между лидерами стран как в личностном, так и в деловом отношении. Конечно, все это является для нас хорошей, прочной базой для углубления совместного взаимодействия.

Активно развивается и гуманитарное сотрудничество. Этой весной страны постсоветского пространства отметят значимую дату: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил посол Кыргызстана, есть предложение высадить в нашей стране памятную аллею.