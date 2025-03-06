МАРТ в преддверии 8 Марта проводит проверку работы цветочных базаров

Не допустить спекулятивного роста цен. МАРТ в преддверии праздника 8 Марта проводит проверку работы цветочных базаров. В 2025 году продавцов коснулись изменения: торговать цветами разрешено лишь тем физлицам, которые самостоятельно вырастили свой товар, или же предприятиям – производителям цветочной продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Слабко, начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Минску:

В первую очередь, все эти мероприятия направлены на то, чтобы эта торговля была цивилизованной. Мы решили минимизировать риски спекуляции на цены на цветы в преддверии праздников. И, как показывает практика, в принципе, такие рейдовые мероприятия дисциплинируют как физических лиц, так и субъектов торговли, которые занимаются этим видом деятельности. То есть мы добиваемся какого-то определенного эффекта в части цивилизованной торговли, доступности цветов. Доступность цветов не только по наличию, но и по цене.