До трёх дней без больничного. В Минтруда разъяснили новшества в 143-м указе Президента

Новости Беларуси. Три дня без больничного и самоизоляция для работников. В Минтруда разъяснили новшества в 143-м указе Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнения в документ были внесены из-за распространения коронавирусной инфекции. Работа предприятий в таких условиях требует более гибкого законодательства, чтобы оперативно принимать меры во благо здоровья коллектива и сохранения полноценного производственного процесса. В частности у нанимателя теперь есть право создавать так называемый подменный трудовой резерв. С согласия работника можно инициировать отпуск для его самоизоляции. Важно, что на этот период у сотрудника будет сохраняться зарплата – не ниже тарифного оклада.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты:

Право предоставлять отпуск – это для того, чтобы создать резервы работников, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Конечно же, это касается организаций, которые с непрерывным производственным процессом работают. И вообще для того, чтобы как-то осуществлять производственный процесс, чтобы не приостанавливался он, а это и зарплата работников, и обеспечение производства и продукции, и прочее. Я думаю, что это будет для всех нанимателей востребовано и выгодно. Данный механизм касается здоровых сотрудников.