Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полётами

Новости Беларуси. У белорусских авиаторов интенсивная боевая подготовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно новый календарный год открывают командирские вылеты.

Экзамен для командного состава идет в довольно жестких условиях. Минус на термометре, порывистый ветер, снежный и ледяной покров на взлетно-посадочной полосе. С аэродрома «Мачулищи» в светлое и темное время суток взлетают самолеты Ил-76 и Ан-26, а также десантные вертолеты Ми-8МТВ-5 и боевые Ми-24.

Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы:

Сегодня как раз первая смена – командирские полеты. Мы проверяем руководящий летный состав. Выполняют проверки техники пилотирования, боевого применения, воздушной навигации, так же проверка летно-методических навыков летчиков-инструкторов к тому, чтобы они в текущем году выполняли проверки летного состава. Задачи очень насыщенные на сегодняшний день. Мы проверяли летный состав в приборных метеоусловиях, также выполняли полеты на имитацию отказа двигателя. На вертолетах также выполняли посадки на площадку со свежим выпавшим снегом и с грузом на внешней подвеске. Скажу, что по условиям, по качеству выполнения полетных заданий оценка не хуже «хорошо», то есть «хорошо» и «отлично».

Александр Фаустов, командир авиационной эскадрильи:

В полете отрабатывается много элементов. В данных полетах мы проверяли конкретно летно-методические (навыки – прим. ред.). Проверяется все: от запуска, как человек запускает, как выруливает, взлетает, выполняет полет, выдерживает параметры полета, выполняет посадку, заход и его методические навыки, как он будет обучать этому молодых летчиков.