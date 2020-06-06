Александр Лукашенко, посещая Могилёв: «Я помню, ещё пацаном сюда приходил, когда в университете учился»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я помню, еще пацаном сюда приходил, когда в университете учился. Это был кошмар, это была свалка, мусорка. И, конечно, бывая здесь как Президент, не мог не обратить внимание, чтобы городские власти, облисполком привели это место в порядок.

Согласитесь, что многое сделано. Но это не все. У нас вторая очередь, туда, до Днепра, дойти, чтобы вы с детишками, да и сами же вы еще не старики, придете, здесь отдохнете, потому что это уникальное место и это святое место. Мы должны до конца довести работы и привести его в порядок. Еще раз спасибо, что вы пришли. Не загоняли вас специально сюда? А то завтра опять в этих, знаете где, напишут, что не так. Ну, пускай пишут. Мы же должны были с вами как с земляками встретиться.