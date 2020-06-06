Александр Лукашенко, посещая Могилёв: «Я помню, ещё пацаном сюда приходил, когда в университете учился»

Новости Беларуси. 6 июня в троицкую родительскую субботу Президент зажег свечу в храме Свято-Никольского монастыря в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 июня в троицкую родительскую субботу Президент зажег свечу в храме Свято-Никольского монастыря в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь главе государства подарили икону Божией Матери Могилево-Братскую.
Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать
Прямо у храма Александра Лукашенко ждали жители, не только прихожане, но и те, кто просто узнал о приезде главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню, еще пацаном сюда приходил, когда в университете учился. Это был кошмар, это была свалка, мусорка. И, конечно, бывая здесь как Президент, не мог не обратить внимание, чтобы городские власти, облисполком привели это место в порядок.
Согласитесь, что многое сделано. Но это не все. У нас вторая очередь, туда, до Днепра, дойти, чтобы вы с детишками, да и сами же вы еще не старики, придете, здесь отдохнете, потому что это уникальное место и это святое место. Мы должны до конца довести работы и привести его в порядок. Еще раз спасибо, что вы пришли. Не загоняли вас специально сюда? А то завтра опять в этих, знаете где, напишут, что не так. Ну, пускай пишут. Мы же должны были с вами как с земляками встретиться.
После теплой беседы Президент направился в Белорусско-Российский университет, где прошло общение с активом области. Все подробности в следующих выпусках.