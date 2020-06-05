До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

Новости Беларуси. Большая дорожная стройка на Жуковского. В выходные, 6-7 июня, здесь скорректируют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На участке от улицы Могилевской до Воронянского кладут асфальт. Идет подготовка к открытию будущей станции метро «Ковальская Слобода».

Транспорт пойдет в объезд. Изменения коснутся автобусов № 24, 65, 4Д, а также маршрутных такси. По обновленному маршруту транспорт будет курсировать до конца июня.