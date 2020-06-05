До конца июня будет закрыта часть улицы Жуковского. Шесть автобусов поменяют маршрут

Новости Беларуси. Большая дорожная стройка на Жуковского. В выходные, 6-7 июня, здесь скорректируют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая дорожная стройка на Жуковского. В выходные, 6-7 июня, здесь скорректируют движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На участке от улицы Могилевской до Воронянского кладут асфальт. Идет подготовка к открытию будущей станции метро «Ковальская Слобода».
Транспорт пойдет в объезд. Изменения коснутся автобусов № 24, 65, 4Д, а также маршрутных такси. По обновленному маршруту транспорт будет курсировать до конца июня.
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Изменения коснутся шести действующих маршрутов – это три коммунальных и три экспрессных автобусных маршрута. Они просто изменят свои трассы и будут объезжать закрытый участок. Часть пойдет по Воронянского, Чкалова, а часть – по Володько, Могилевской.