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Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?

05 июня 2020 19:57
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Новости Беларуси. 5 июня отмечается День памяти Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?-1

Главные торжества прошли в родном городе святой. Крестный ход собрал сотни паломников со всех уголков страны у стен Софийского собора. Здесь прошла божественная литургия.

Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?-4

К слову, в скрипториях этого храма еще монахиней Евфросиния изучала священные тексты, переписывала церковные книги и даже вела Полоцкую летопись. Многие труды первой белорусской просветительницы стали основой для монастырских библиотек княжества. Среди верующих Евфросинию Полоцкую принято считать небесной покровительницей белорусской земли и защитницей каждого, кто в молитве обратиться к ней за помощью.

Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?-7

У каждого своя есть какая-то просьба к Евфросинии, и многим она помогает. Даже в моей семье было чудо благодаря Евфросинии Полоцкой.

Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?-10

Завершился крестный ход торжественными молитвами в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре. Его в 12 веке основала сама святая и долгое время была его настоятельницей. При обители открывались и школы, где маленькие полочане обучались природоведению, риторике, медицине, истории и ремеслам.

Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?-13

По заказу игуменьи был создан признанный шедевр мировой культуры и одна из главных православных святынь нашей страны – крест Евфросинии Полоцкой. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны реликвия была утеряна.

# Церковные праздники # общество # Евфросиния Полоцкая # Фотофакт

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