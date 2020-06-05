Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?

Новости Беларуси. 5 июня отмечается День памяти Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества прошли в родном городе святой. Крестный ход собрал сотни паломников со всех уголков страны у стен Софийского собора. Здесь прошла божественная литургия.

К слову, в скрипториях этого храма еще монахиней Евфросиния изучала священные тексты, переписывала церковные книги и даже вела Полоцкую летопись. Многие труды первой белорусской просветительницы стали основой для монастырских библиотек княжества. Среди верующих Евфросинию Полоцкую принято считать небесной покровительницей белорусской земли и защитницей каждого, кто в молитве обратиться к ней за помощью.

У каждого своя есть какая-то просьба к Евфросинии, и многим она помогает. Даже в моей семье было чудо благодаря Евфросинии Полоцкой.

Завершился крестный ход торжественными молитвами в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре. Его в 12 веке основала сама святая и долгое время была его настоятельницей. При обители открывались и школы, где маленькие полочане обучались природоведению, риторике, медицине, истории и ремеслам.