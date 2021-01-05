Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией

Новости Беларуси. Даже в это непростое для мировой экономики время, когда коронавирусная эпидемия подкосила всех, а предприятия каждый день теряют прибыль, «Горизонт» свои деньги не потерял и даже заработал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы в том плане, что вы имеете свой рынок, молодцы, что вы, когда все скукожились, закрылись, гвалтом начали кричать про коронавирус и пандемию… И вы тоже такие были, поэтому прям вам в глаза говорю – вы мне не верили. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим.