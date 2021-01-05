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Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией

05 января 2021 17:13
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Новости Беларуси. Даже в это непростое для мировой экономики время, когда коронавирусная эпидемия подкосила всех, а предприятия каждый день теряют прибыль, «Горизонт» свои деньги не потерял и даже заработал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодцы в том плане, что вы имеете свой рынок, молодцы, что вы, когда все скукожились, закрылись, гвалтом начали кричать про коронавирус и пандемию… И вы тоже такие были, поэтому прям вам в глаза говорю – вы мне не верили. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим.

Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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