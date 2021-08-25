Александр Лукашенко: «Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребёнок будет гордиться своей страной»
Новости Беларуси. Белорусскую систему образования ожидает большая перезагрузка. К такому общему итогу пришли на большом Республиканском педсовете. Он состоялся в Минске 24 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Участниками форума стали лучшие учителя, эксперты и сотрудники образовательной сферы. Всего порядка 900 человек. Участие в форуме принял и Александр Лукашенко.
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Общей и главной темой встречи стало настоящее и будущее белорусского образования. Как отметил Президент, серьезных проблем в отрасли нет, но некоторые пробелы надо восполнять. Это касается разных направлений: обеспеченности кадрами, повышения зарплат, содержания школьных программ, уровня высшего образования. И, конечно, главного в наше время – патриотического воспитания.
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2020 год нам четко показал, что, к примеру, среди молодежи, без преувеличения, оно «провисло». Поэтому с 1 сентября в школах появятся специалисты, которые займутся этой работой. Разговаривать необходимо и со студентами. Часть из них не настроены, к сожалению, работать в стране, а образование за рубежом представляют себе уж слишком в радужных красках.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорил уже, что патриота может воспитать только патриот. И не имеет значения, какой предмет преподает учитель. Об этом уже говорили. Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются – это самое страшное – от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит.
Поднималась тема и зарплат учителей. К 2025 году цифры должны вырасти. А с начала 2022 необходимо найти возможность поддержать материально отдельных работников сферы. Ведь труд учителей, преподавателей, воспитателей – сложный и важный, отметил глава государства.
Еще одна из тем встречи, которая уже долгое время вызывает немалые дискуссии в обществе, – содержание школьной программы. Претензий к учебникам по-прежнему немало. У Президента четкая позиция: эксперименты с учебниками должны быть прекращены.
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