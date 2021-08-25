Александр Лукашенко: «Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребёнок будет гордиться своей страной»

Новости Беларуси. Белорусскую систему образования ожидает большая перезагрузка. К такому общему итогу пришли на большом Республиканском педсовете. Он состоялся в Минске 24 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко на большом педсовете: давайте загоримся одной идеей – нашу страну защитим. Эта страна для наших детей Участниками форума стали лучшие учителя, эксперты и сотрудники образовательной сферы. Всего порядка 900 человек. Участие в форуме принял и Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Общей и главной темой встречи стало настоящее и будущее белорусского образования. Как отметил Президент, серьезных проблем в отрасли нет, но некоторые пробелы надо восполнять. Это касается разных направлений: обеспеченности кадрами, повышения зарплат, содержания школьных программ, уровня высшего образования. И, конечно, главного в наше время – патриотического воспитания. Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию 2020 год нам четко показал, что, к примеру, среди молодежи, без преувеличения, оно «провисло». Поэтому с 1 сентября в школах появятся специалисты, которые займутся этой работой. Разговаривать необходимо и со студентами. Часть из них не настроены, к сожалению, работать в стране, а образование за рубежом представляют себе уж слишком в радужных красках. Лукашенко об образовании белорусов за рубежом: там не столько обучают, они им промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру