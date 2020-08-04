Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов

Новости Беларуси. Начальник отдела Могилёвского райисполкома Дмитрий Латенков рассказал о том, чего регион достиг в области спорта и туризма.
Новости Беларуси. Начальник отдела Могилёвского райисполкома Дмитрий Латенков рассказал о том, чего регион достиг в области спорта и туризма.
Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилёвского райисполкома:
Подвижки определенные у нас есть. Даже не то что определенные, глобальные подвижки за последнее время свершились. Это касается и проведения спортивных состязаний.
Буквально в прошлом году прошли Европейские игры – такой значительный, первый, наверное, в Беларуси серьезный старт. Был проведен ряд чемпионатов мира, Европы в наших границах. Буквально в следующем году планируется проведение чемпионата мира по хоккею – это тоже большое достижение, я считаю, на дипломатическом уровне спортивном.
Масса соревнований. Более того, чтобы мы могли успешно выступать на этих соревнованиях, в стране уделяется огромное внимание созданию соответствующей материально-технической базы. Только у нас в городе если посмотреть: буквально за прошлый год мы сдали новый футбольный манеж шикарнейший, достроили теннисные корты крытые. Буквально сегодня мы начинаем работы по укладке нового поля искусственного на стадионе «Химик».
Если рассматривать внутренний туризм, у нас тоже в городе сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов. Подникольский парк посмотрите – шикарный объект. Когда у нас проходил слет туроператоров белорусских, все отмечали, что только в положительную сторону изменился Могилев. Можно сейчас туристические маршруты делать именно в монастырь Подникольский. А центр города, площадь Славы? Между ними парк замечательный, в который можно прийти с туристами и провести время.