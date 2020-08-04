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Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов

04 августа 2020 14:32
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Новости Беларуси. Начальник отдела Могилёвского райисполкома Дмитрий Латенков рассказал о том, чего регион достиг в области спорта и туризма.

Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов-1

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилёвского райисполкома:
Подвижки определенные у нас есть. Даже не то что определенные, глобальные подвижки за последнее время свершились. Это касается и проведения спортивных состязаний.

Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов-4

Буквально в прошлом году прошли Европейские игры – такой значительный, первый, наверное, в Беларуси серьезный старт. Был проведен ряд чемпионатов мира, Европы в наших границах. Буквально в следующем году планируется проведение чемпионата мира по хоккею – это тоже большое достижение, я считаю, на дипломатическом уровне спортивном.

Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов-7

Масса соревнований. Более того, чтобы мы могли успешно выступать на этих соревнованиях, в стране уделяется огромное внимание созданию соответствующей материально-технической базы. Только у нас в городе если посмотреть: буквально за прошлый год мы сдали новый футбольный манеж шикарнейший, достроили теннисные корты крытые. Буквально сегодня мы начинаем работы по укладке нового поля искусственного на стадионе «Химик».

Дмитрий Латенков: в Могилёве сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов-10

Если рассматривать внутренний туризм, у нас тоже в городе сделано много за последние годы для того, чтобы привлечь туристов. Подникольский парк посмотрите – шикарный объект. Когда у нас проходил слет туроператоров белорусских, все отмечали, что только в положительную сторону изменился Могилев. Можно сейчас туристические маршруты делать именно в монастырь Подникольский. А центр города, площадь Славы? Между ними парк замечательный, в который можно прийти с туристами и провести время. 

# Туризм # общество # Дмитрий Латенков # Фотофакт

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