Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку

Новости Беларуси. Милиционер помог пятилетней девочке отыскать ее велосипед. Милая история произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Милиционер помог пятилетней девочке отыскать ее велосипед. Милая история произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Расстроенная Мариам вместе с друзьями написала объявление, в котором даже попыталась изобразить потерянный розовый транспорт с желтым звонком. Объявление девочки заметил милиционер Денис Журавлев во время осмотра своей территории.
Денис Журавлев, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Московского РУВД:
Случай, когда особенно ребенок что-то теряет и вешает свое объявление о том, что он что-то утерял (велосипед, вещь какую-то) – очень редко в практике. Главное, ребенок счастлив был. Это было приятно.
Находилась пропажа, к слову, недалеко от РУВД. Сотрудники, проезжая по улице Грушевской, обратили внимание на лежащий в траве детский велосипед и забрали его, чтобы в последующем отыскать владельца. Маленькая Мариам не ожидала, что ее транспорт так быстро найдется. Вместе с мамой они забрали велосипед, поблагодарив правоохранителей.