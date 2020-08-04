Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку

Новости Беларуси. Милиционер помог пятилетней девочке отыскать ее велосипед. Милая история произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расстроенная Мариам вместе с друзьями написала объявление, в котором даже попыталась изобразить потерянный розовый транспорт с желтым звонком. Объявление девочки заметил милиционер Денис Журавлев во время осмотра своей территории.

Денис Журавлев, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Московского РУВД:

Случай, когда особенно ребенок что-то теряет и вешает свое объявление о том, что он что-то утерял (велосипед, вещь какую-то) – очень редко в практике. Главное, ребенок счастлив был. Это было приятно.