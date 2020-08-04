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Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку

04 августа 2020 14:30
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Новости Беларуси. Милиционер помог пятилетней девочке отыскать ее велосипед. Милая история произошла в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку-1

Расстроенная Мариам вместе с друзьями написала объявление, в котором даже попыталась изобразить потерянный розовый транспорт с желтым звонком. Объявление девочки заметил милиционер Денис Журавлев во время осмотра своей территории.

Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку-4

Денис Журавлев, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Московского РУВД:
Случай, когда особенно ребенок что-то теряет и вешает свое объявление о том, что он что-то утерял (велосипед, вещь какую-то) очень редко в практике. Главное, ребенок счастлив был. Это было приятно.

Пятилетняя девочка написала объявление, чтобы найти свой велосипед. Смотрите, как участковый помог ребёнку-7

Находилась пропажа, к слову, недалеко от РУВД. Сотрудники, проезжая по улице Грушевской, обратили внимание на лежащий в траве детский велосипед и забрали его, чтобы в последующем отыскать владельца. Маленькая Мариам не ожидала, что ее транспорт так быстро найдется. Вместе с мамой они забрали велосипед, поблагодарив правоохранителей.

# Дети # общество # Денис Журавлев # Фотофакт

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