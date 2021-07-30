Обязательно ли в жару соблюдать дресс-код? Отвечают стилист и директор кадрового агентства
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, с каким-то пониманием, послаблением руководство относится к внешнему виду сотрудников во время жары? Как мы пережили это лето в плане стиля и образа?
Ольга Новик, стилист:
Если в компании не очень строгий дресс-код, можно как-то разнообразить. Допустим, брючный костюм – это брюки и жакет. Можно, например, брать брючные шорты, то есть считать как брюки, но они идут до колена. Длина до колена считается оптимальной либо 6-10 сантиметров выше-ниже. Такой образ, во-первых, трендовый, он сейчас актуален – шорты брючные; во-вторых, в них не так жарко.
Екатерина Забенько:
Надежда, а как вошли в положение руководители компаний?
Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
В положение входили достаточно легко. Многие компании в условиях пандемии не вышли в офисы. И учитывая то, что была жаркая погода, некоторые компании ушли на удаленку, чтобы пересидеть это непростое время. Любой из руководителей, которых я знаю, относился очень лояльно к тому, как приходят в офис его сотрудники. И у нас в офисе мы очень лояльны к этому.
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