Обязательно ли в жару соблюдать дресс-код? Отвечают стилист и директор кадрового агентства

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, с каким-то пониманием, послаблением руководство относится к внешнему виду сотрудников во время жары? Как мы пережили это лето в плане стиля и образа?