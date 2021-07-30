«Имидж руководителя – это не только деловой костюм». Как создать положительный образ на работе?

Алина Журкевич, психолог: Имидж руководителя – это не только про деловой костюм. Это то представление, которое он создает о себе в деловом мире. И это не только деловые качества, но и чисто человеческие. Это целый комплекс: это и его деловой вид, и наличие эрудиции, интеллекта, профессиональные компетенции, также какой-то общей психологической культуры. Если у него положительный имидж, а он является основным лицом компании, то это какое-то доверие, уважение к компании, продуктам и услугам, которые они предоставляют. Это гарант профессионализма и качества.

Татьяна Зрайковская, специалист по светскому и деловому этикету:

Все, что касается образа руководителя, это все про управление впечатлением. У нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Мы считываем информацию даже не за 10 секунд, а за 2-4 секунды мы производим первое впечатление. Вся наша невербалика – это в первую очередь. Есть четко регламентированные правила, где мы на подсознательном уровне понимаем: это мужчина со стержнем, он может вести большие дела, он может быть своим. Потому что изначально: свой – чужой. И мы сканируем: этот человек одет в рамках корпоративной этики, этот человек действительно будет руководителем либо это просто пыль в глаза.