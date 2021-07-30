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«Имидж руководителя – это не только деловой костюм». Как создать положительный образ на работе?

30 июля 2021 18:05
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что дает создание имиджа руководителя с точки зрения психологии?

«Имидж руководителя – это не только деловой костюм». Как создать положительный образ на работе?-1

Алина Журкевич, психолог: 
Имидж руководителя – это не только про деловой костюм. Это то представление, которое он создает о себе в деловом мире. И это не только деловые качества, но и чисто человеческие. Это целый комплекс: это и его деловой вид, и наличие эрудиции, интеллекта, профессиональные компетенции, также какой-то общей психологической культуры. Если у него положительный имидж, а он является основным лицом компании, то это какое-то доверие, уважение к компании, продуктам и услугам, которые они предоставляют. Это гарант профессионализма и качества.

«Имидж руководителя – это не только деловой костюм». Как создать положительный образ на работе?-3

Татьяна Зрайковская, специалист по светскому и деловому этикету:
Все, что касается образа руководителя, это все про управление впечатлением. У нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Мы считываем информацию даже не за 10 секунд, а за 2-4 секунды мы производим первое впечатление. Вся наша невербалика – это в первую очередь. Есть четко регламентированные правила, где мы на подсознательном уровне понимаем: это мужчина со стержнем, он может вести большие дела, он может быть своим. Потому что изначально: свой – чужой. И мы сканируем: этот человек одет в рамках корпоративной этики, этот человек действительно будет руководителем либо это просто пыль в глаза.

«Имидж руководителя – это не только деловой костюм». Как создать положительный образ на работе?-5

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# Работа # Наталья Надольская # Алина Журкевич # Татьяна Зрайковская

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