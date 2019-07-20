Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?

Новости Беларуси. По принципу гуманизма и по поводу значимой даты в истории страны. Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом определены категории осужденных лиц, которых освободят от наказания за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Отдельным сократят сроки. Всего предполагается освободить от уголовного наказания около 6000 человек, в том числе из мест лишения свободы – около 2000. В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД