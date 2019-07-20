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Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?

20 июля 2019 11:46
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Новости Беларуси. По принципу гуманизма и по поводу значимой даты в истории страны. Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?-1

Указом определены категории осужденных лиц, которых освободят от наказания за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Отдельным сократят сроки. Всего предполагается освободить от уголовного наказания около 6000 человек, в том числе из мест лишения свободы – около 2000.

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого он коснется, а кого нет?-4

Среди них не будет людей, которые ранее были амнистированы либо помилованы и вновь встали на преступный путь. На снисхождение не могут рассчитывать убийцы, насильники, пьяные водители, по вине которых погибли люди. Вне амнистии также осужденные за преступления против мира и безопасности человечества, терроризм, массовые беспорядки, незаконный оборот наркотиков.

# Амнистия в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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